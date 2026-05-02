США карають Німеччину і виводять звідти 5 тисяч військових

У п’ятницю представники Пентагону заявили, що виводять 5 000 військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє The New York Times.

Шон Парнелл, речник Пентагону, заявив, що виведення військ буде завершено протягом наступних шести-дванадцяти місяців.

"Це рішення ухвалено після ретельного аналізу розстановки сил міністерства в Європі та з урахуванням вимог театру військових дій і умов на місцях", – сказав він.

Міністерство оборони – особливо під час обох термінів президентства Трампа – вже кілька разів розглядало можливість зменшення військової присутності в Німеччині. Але високопосадовці з питань оборони непублічно дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок сприймався як покарання для Німеччини, чиї нещодавні коментарі щодо війни США в Ірані роздратували Трампа.

Міністерство оборони також скасовує план, розроблений за адміністрації Байдена, щодо розміщення в Європі артилерійського підрозділу, оснащеного ракетами.

Ці кроки повернуть чисельність американських військ у Європі до рівня 2022 року, до того, як Росія розпочала війну в Україні, заявили посадовці, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити процес планування.

У п’ятницю, оголошуючи це рішення, високопосадовець Пентагону заявив, що нездатність Німеччини долучитися до військових зусиль проти Ірану розчарувала Сполучені Штати, а риторика країни була недоречною та некорисною.

Це оголошення та критика Німеччини свідчать про зміну позиції представників Пентагону, які нещодавно хвалили зусилля Німеччини щодо збільшення військових витрат та перебрання на себе більшого тягаря підтримки України.

Навіть якщо Пентагон виведе 5 000 військовослужбовців з Німеччини, у цій країні все одно залишиться друга за чисельністю американська військова присутність у світі – понад 30 000 осіб, поступаючись лише Японії.

Представники міністерства оборони заявляють, що США покладаються на свої бази в Німеччині для проведення багатьох операцій на Близькому Сході, в Європі та Африці.

Війна з Іраном це чітко продемонструвала. Багато американських військових, евакуйованих з баз на Близькому Сході, які стали мішенями Ірану, були переведені до Німеччини. Також багато поранених у війні американських військових було доставлено до Німеччини – у Регіональний медичний центр Ландштуль поблизу авіабази Рамштайн – для лікування.

Штаб-квартири Африканського та Європейського командування Збройних сил США також розташовані в Німеччині.

Представники Міністерства оборони заявили, що скорочення не матиме прямого впливу на Ландштуль або інші медичні заклади в Німеччині, де американські військові отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, цього тижня Трамп заявив, що Мерц "вважає, що для Ірану нормально мати ядерну зброю", а також додав, що той "не знає, про що говорить".

Ця заява президента США прозвучала після того, як у понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що іранське керівництво принижує весь американський народ, а також вчергове розкритикував США за відсутність стратегії у війні.

На цьому тлі Трамп пригрозив скоротити чисельність американських військ у Німеччині.