У Німеччині прогнозують масову втрату робочих місць через виведення військ США

Масштабне виведення американських військ може коштувати Німеччині тисячі робочих місць, свідчать результати дослідження, проведеного економічним дослідницьким центром ZEW (Мангайм) та Кельнським університетом.

Дані дослідження наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

На початку травня США оголосили про виведення 5 000 військовослужбовців з Німеччини, а згодом президент Дональд Трамп заявив, що планується подальше скорочення чисельності військ.

У дослідженні розглядалися наслідки цих планів на основі досвіду виведення військ у 1990-х роках. Тоді, після закінчення холодної війни, Німеччину залишили приблизно 200 тисяч американських солдатів.

"Наслідки виведення військ простягалися далеко за межі безпосередніх звільнень на американських військових базах. Близько 61% скорочених робочих місць припадало на регіональні підприємства. Значні втрати доходів сталися через зникнення споживчих витрат військовослужбовців та їхніх сімей", – зазначив співавтор дослідження Якоб Шмідхаузер із ZEW.

Це призвело до економічного шоку на місцевому рівні та особливо сильно вдарило по регіонах, де ринок праці й без того був слабким.

Зараз автори прогнозують, що на кожних двох солдатів США, які повертаються додому, припадатиме одне втрачене робоче місце з повним робочим днем у районі американських баз.

Нагадаємо, Трамп також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.

Детальніше читайте у статті "Європейської правди" Покарання для Німеччини. Чому Трамп виводить війська з Європи та чи це справді помста за Іран