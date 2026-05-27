Папа Римский прокомментировал недавние удары России по Украине

Папа Римский Лев XIV выразил соболезнования и солидарность со всеми, кто пострадал от недавних атак в ходе войны в Украине.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Папа Римский заявил, что с "беспокойством следит за войной в Украине, которая в последние дни резко обострилась".

"Я хочу выразить свою близость ко всем, кто страдает от недавних атак, направленных даже против гражданского населения. Война не решает проблем, а лишь усугубляет их. Она не создает безопасности, а лишь умножает страдания и ненависть", – написал он.

По его словам, там, где "падают ракеты и дроны, гибнут и надежды; разрушаются дома и места молитвы, а жизни невинных людей ломаются".

Стоит отметить, что в результате российских массированных ударов по Киеву 24 мая 2 человека погибли и еще 92, среди которых 3 детей, пострадали.

На следующий день Министерство иностранных дел РФ заявило, что российская армия якобы начинает "последовательные системные удары" по Киеву и призвало иностранцев, в частности сотрудников дипломатических миссий и международных организаций, как можно скорее покинуть украинскую столицу.

А президент Владимир Зеленский направил своему американскому визави Дональду Трампу письмо, в котором предупредил об усугублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине, в частности средств противодействия баллистическим ракетам.