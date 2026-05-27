Керівник аеропорту Франкфурта заявляє, що в Європі вистачає авіапалива на літо

Керівник аеропорту Франкфурта Штефан Шульте спробував заспокоїти пасажирів, які побоюються дефіциту авіаційного палива під час літнього туристичного сезону, який може спричинити війна в Ірані і блокування Ормузької протоки.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Шульте висловив переконання, що постачання палива в Європі залишатиметься стабільним протягом усього літа.

"Я припускаю, що протягом найближчих місяців у нас буде достатньо авіаційного палива в Європі – і, відповідно, у Німеччині. Якщо все піде добре, це буде актуально до кінця року", – сказав він.

Навіть якщо в якомусь регіоні світу виникне дефіцит, пасажирам або перебронюють квитки, або повернуть гроші, додав Шульте.

"І, на мій погляд, побоювання щодо того, що хтось може застрягнути десь, є безпідставними. Такі країни, як Індія чи Китай, дуже професійно справляються з ситуацією, накопичуючи запаси. Будь-який літак, якому дозволять там приземлитися, зможе також вилетіти назад", – вказав він.

Побоювання пов’язані з війною в Ірані та закриттям Ормузької протоки, через яку в мирний час зазвичай транспортується понад 25% авіаційного палива, що використовується в Європі.

Експерти попередили про можливі перебої з постачанням.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також повідомляли, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо.