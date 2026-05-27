Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відкрив оновлене кладовище, де поховані солдати Червоної армії, виконавши обіцянку, яку він дав очільнику Кремля Владіміру Путіну менше ніж три тижні тому.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

На кладовищі в Міхаловце, місті на сході Словаччини, розташованому за 360 кілометрів від столиці, поховано понад 17 тисяч радянських солдатів. Це найбільше кладовище такого типу в країні.

"Це момент, коли уряд Словаччини має можливість виконати свої зобов’язання", – сказав Фіцо в середу, 27 травня, на Центральному військовому меморіальному кладовищі Червоної армії.

За його словами, реконструкція була співфінансована посольством Росії.

Варто зазначити, що Фіцо був єдиним лідером ЄС, який цього року відвідав 9 травня в Москву.

Тоді під час розмови з Путіним Фіцо пообіцяв продовжувати доглядати за десятками інших військових кладовищ, розкиданих по всій Словаччині, на знак вдячності.

Після цього Фіцо візиту заявив, що український президент Володимир Зеленський начебто готовий до зустрічі з очільником Кремля.