Єврокомісія шукає засновників для нового Альянсу ЄС-Україна з питань БпЛА

5 травня Європейська комісія оголосила конкурс на подачу заяв про зацікавленість у статусі засновників Альянсу ЄС-Україна з питань безпілотних літальних апаратів.

Про це журналістам повідомили у Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Цей альянс сприятиме зміцненню безпеки та оборони ЄС та України шляхом розвитку інноваційної промислової екосистеми у сфері оборонних безпілотних літальних апаратів, заявили у Єврокомісії..

Альянс створено відповідно до промови президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн про стан Європейського Союзу у 2025 році, в якій вона оголосила про заходи щодо протидії зростаючій загрозі війни з використанням дронів.

"Альянс ЄС-Україна з питань БпЛА у сфері безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм. Як екосистема, що керується галуззю, він сприятиме європейським зусиллям щодо створення комплексного потенціалу у сфері безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм на основі "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року" та Плану дій Комісії щодо безпеки безпілотних літальних апаратів та засобів протидії їм", – йдеться у повідомленні..

Засновники будуть обрані з числа заявників, які мають досвід роботи в екосистемі оборонних дронів ЄС та України. Вони сформують перший склад правління Альянсу ЄС-Україна з питань дронів та відіграватимуть ключову роль у формуванні діяльності та пріоритетів Альянсу.

Очікується, що Альянс розпочне свою діяльність у найближчі місяці, а прийом заявок триватиме до 25 травня 2026 року.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

Більш докладно про оборонні плани Євросоюзу у матеріалі: Космічний щит, дрони і Варта східного флангу: про яку оборонну політику домовляється ЄС.