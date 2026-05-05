Еврокомиссия ищет учредителей для нового Альянса ЕС-Украина по вопросам БпЛА

5 мая Европейская комиссия объявила конкурс на подачу заявлений о заинтересованности в статусе учредителей Альянса ЕС-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов.

Об этом журналистам сообщили в Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Этот альянс будет способствовать укреплению безопасности и обороны ЕС и Украины путем развития инновационной промышленной экосистемы в сфере оборонных беспилотных летательных аппаратов, заявили в Еврокомиссии.

Альянс создан в соответствии с речью президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского Союза в 2025 году, в которой она объявила о мерах по противодействию растущей угрозе войны с использованием дронов.

"Альянс ЕС-Украина по вопросам БпЛА в сфере беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им. Как экосистема, управляемая отраслью, он будет способствовать европейским усилиям по созданию комплексного потенциала в сфере беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им на основе "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года" и Плана действий Комиссии по безопасности беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им", – говорится в сообщении.

Учредители будут выбраны из числа заявителей, которые имеют опыт работы в экосистеме оборонных дронов ЕС и Украины. Они сформируют первый состав правления Альянса ЕС-Украина по вопросам дронов и будут играть ключевую роль в формировании деятельности и приоритетов Альянса.

Ожидается, что Альянс начнет свою деятельность в ближайшие месяцы, а прием заявок продлится до 25 мая 2026 года.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

