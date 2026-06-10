Прем’єр-міністр Іспанії відмовився йти у відставку попри заклики опозиції 

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у середу вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо та низки корупційних скандалів в керівній партії.

Про це Санчес заявив у парламенті під час запитань до уряду, його цитує EFE, передає "Європейська правда".

Під час виступу у парламенті Санчес та Фейхоо обмінялися взаємними звинуваченнями та образами, зокрема щодо корупції.

Лідер опозиції звинуватив прем'єра у скоєнні "державних злочинів" та назвав його уряд "маленьким гестапо". Фейхоо також заявив, що Санчес увійде в історію як "підбурювач, фінансист і бенефіціар найсерйознішої справи про корупцію".

Своєю чергою прем'єр-міністр сказав, що визнає свої помилки, але ніколи не змириться зі "ступенем лицемірства" опозиції, нагадавши про корупційні скандали в Народній партії.

Санчес продовжив наполягати на тому, що він дотримуватиметься термінів, встановлених Конституцією, і не оголошуватиме вибори до наступного року.

"Продовжуйте свою підступну опозицію, продовжуйте свої маневри скільки завгодно, бо ми продовжуватимемо правити стільки років, скільки забажає іспанський народ", – додав він.

Соціалістична партія, яку очолює прем’єр-міністр Іспанії в останні місяці опинилася в центрі гучних корупційних скандалів.

Нещодавно провідного політика Соціалістичної партії, колишнього прем’єра Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро, запідозрили у зловживанні впливом та пов'язаних із цим злочинах.

Варто зазначити, що також під слідством перебуває дружина прем'єр-міністра Санчеса Бегонья Гомес.

А 27 травня повідомили про обшуки у штаб-квартирі соціалістів у Мадриді з метою збору інформації щодо можливої схеми незаконного фінансування.

Більше про політичну кризу в Іспанії читайте в статті "Європейської правди": Дружина, брат і друзі під слідством: як корупційні скандали знищують прем'єра Іспанії Санчеса