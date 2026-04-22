Прокурор просить припинити провадження щодо дружини прем'єр-міністра Іспанії

Іспанський прокурор звернувся до судді з проханням закрити корупційне розслідування щодо дружини прем'єр-міністра Педро Санчеса Бегоньї Гомес.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Суддя Хуан Карлос ​Пейнадо повинен вирішити, чи прийняти клопотання прокурора, чи призначити розгляд справи судом присяжних в іншому суді.

Прокурор заявив, що якщо Пейнадо дозволить продовжити провадження – він буде домагатися виправдання Бегоньї Гомес під час судового розгляду.

Звинувачення проти Гомес підтримуються ультраправою партією Vox. У судовому позові, з яким ознайомилося агентство, для Гомес вимагають тюремного ув'язнення на строк до 24 років.

13 квітня стало відомо, що Пейнадо висунув звинувачення проти Гомес у зловживанні впливом та хабарництві.

Після цього в Іспанії розгорівся запеклий політичний конфлікт між низкою міністрів та судовою владою через висунуті звинувачення.

