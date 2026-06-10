Премьер-министр Испании отказался уходить в отставку, несмотря на призывы оппозиции

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду в очередной раз отказался уходить в отставку и объявлять досрочные выборы, несмотря на призывы лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо и ряд коррупционных скандалов в правящей партии.

Об этом Санчес заявил в парламенте во время вопросов к правительству, его цитирует EFE, передает "Европейская правда".

Во время выступления в парламенте Санчес и Фейхоо обменялись взаимными обвинениями и оскорблениями, в частности по поводу коррупции.

Лидер оппозиции обвинил премьера в совершении "государственных преступлений" и назвал его правительство "маленьким гестапо". Фейхоо также заявил, что Санчес войдет в историю как "подстрекатель, финансист и бенефициар самого серьезного дела о коррупции".

В свою очередь премьер-министр сказал, что признает свои ошибки, но никогда не смирится со "степенью лицемерия" оппозиции, напомнив о коррупционных скандалах в Народной партии.

Санчес продолжил настаивать на том, что он будет соблюдать сроки, установленные Конституцией, и не будет объявлять выборы до следующего года.

"Продолжайте свою коварную оппозицию, продолжайте свои маневры сколько угодно, потому что мы будем продолжать править столько лет, сколько пожелает испанский народ", – добавил он.

Социалистическая партия, которую возглавляет премьер-министр Испании, в последние месяцы оказалась в центре громких коррупционных скандалов.

Недавно ведущего политика Социалистической партии, бывшего премьера Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, заподозрили в злоупотреблении влиянием и связанных с этим преступлениях.

Стоит отметить, что также под следствием находится жена премьер-министра Санчеса Бегонья Гомес.

А 27 мая сообщили об обысках в штаб-квартире социалистов в Мадриде с целью сбора информации о возможной схеме незаконного финансирования.

Подробнее о политическом кризисе в Испании читайте в статье "Европейской правды": Жена, брат и друзья под следствием: как коррупционные скандалы уничтожают премьера Испании Санчеса