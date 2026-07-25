У Німеччині легкомоторний літак врізався у будинок: двоє загиблих

У Німеччині зазнав аварії легкомоторний літак з двома людьми на борту врізався у дах приватного будинка, обоє загинули.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 11 ранку у Нижній Саксонії у громаді Гандеркезее неподалік Олденбурга. Легкомоторний літак почав втрачати висоту і врізався носовою частиною у дах приватного будинка, проломивши його і завдавши серйозних руйнувань.

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Після повідомлення у рятувальні служби довкола місця аварії евакуювали 100 будинків і закрили повітряний простір.

Спершу серед уламків виявили одного загиблого, згодом ще одного, затиснутого всередині понівеченого літака.

Літак, що застряг на сходах між першим і другим поверхом будівлі, близько 5 годин намагалися витягти звідти за допомогою крана.

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Мешканці будинка за щасливим збігом обставин були у відпустці і не постраждали.

За даними з сервісів відстеження повітряного руху, літак, що розбився – Tecnam P 2010 TDI довжиною близько 8 метрів. Вранці він вилетів з Бремена, ненадовго сів на летовищі у Гандеркезее і через шість хвилин після вильоту звідти зазнав аварії.

Схожа аварія сталась у травні 2025 року, тоді загинула 71-річна пілотеса і мешканець будинка.

Раніше цього тижня в Анкарі одна людина загинула в аварії навчального гелікоптера.