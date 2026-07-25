Укр Рус Eng

У Німеччині легкомоторний літак врізався у будинок: двоє загиблих

фото
Новини — Субота, 25 липня 2026, 19:21 — Марія Ємець

У Німеччині зазнав аварії легкомоторний літак з двома людьми на борту врізався у дах приватного будинка, обоє загинули.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався близько 11 ранку у Нижній Саксонії у громаді Гандеркезее неподалік Олденбурга. Легкомоторний літак почав втрачати висоту і врізався носовою частиною у дах приватного будинка, проломивши його і завдавши серйозних руйнувань. 

 
Bild

Після повідомлення у рятувальні служби довкола місця аварії евакуювали 100 будинків і закрили повітряний простір. 

Спершу серед уламків виявили одного загиблого, згодом ще одного, затиснутого всередині понівеченого літака. 

Літак, що застряг на сходах між першим і другим поверхом будівлі, близько 5 годин намагалися витягти звідти за допомогою крана. 

Bild
Bild

Мешканці будинка за щасливим збігом обставин були у відпустці і не постраждали. 

За даними з сервісів відстеження повітряного руху, літак, що розбився – Tecnam P 2010 TDI довжиною близько 8 метрів. Вранці він вилетів з Бремена, ненадовго сів на летовищі у Гандеркезее і через шість хвилин після вильоту звідти зазнав аварії. 

Схожа аварія сталась у травні 2025 року, тоді загинула 71-річна пілотеса і мешканець будинка. 

Раніше цього тижня в Анкарі одна людина загинула в аварії навчального гелікоптера. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
Реклама: