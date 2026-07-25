У Румунії підтвердили, що перший з двох дронів, збитих з винищувача – "Шахед"
У Румунії офіційно підтвердили, що безпілотник, збитий 24 липня в районі Бузеу – апарат типу "Шахед".
Про це повідомляє румунська редакція Euronews, пише "Європейська правда".
У прокуратурі оголосили, що збитий біля населеного пункту Падіна в жудці Бузеу безпілотник був апаратом типу "Шахед", які застосовує Росія.
Невдовзі після збиття румунські фахівці знайшли уламки безпілотника, як і ракети-перехоплювача, та передали їх на детальну експертизу.
За фактом події відрито кримінальне провадження щодо польоту у забороненій зоні.
У Міноборони повідомили, що самі уламки були знайдені на території жудця Бузеу, а кратер від ще однієї ракети і її уламки – на території сусіднього жудця Бреїла. Внаслідок події ніхто не постраждав, матеріальних збитків немає.
Пошуки уламків другого дрона-порушника, збитого вранці 25 липня, ще тривають.
Як відомо, раніше повідомили, що пілот винищувача візуально ідентифікував перший дрон як апарат типу "Шахед".
Нагадаємо, це перші випадки, коли Румунія збила дрони-порушники над своєю територією.