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Франція залучає 1500 військових до боротьби з лісовими пожежами

Новини — Субота, 25 липня 2026, 18:42 — Марія Ємець

Франція з вечора 25 липня залучає армію до боротьби з масштабними лісовими пожежами в районі Бордо на південному заході.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Міністерство збройних сил і ветеранів оголосило, що з огляду на масштаби стихійного лиха на південному заході країни у штаб-квартирі провели нараду, на якій ухвалили рішення про розгортання для допомоги пожежникам 1500 військовослужбовців вже з вечора суботи.

Залучать у тому числі армійських медиків та важку інженерну техніку, яка допоможе прокладати шляхи у лісах. 

Також у суботу в регіоні вперше залучили до гасіння пожежі великий спеціалізований літак Airbus A400M.

Пожежа у департаменті Жиронда біля Бордо, що триває з середи, продовжує розростатися і повзе у напрямку міста. Евакуацію оголосили для ще семи комун. Крім того, пожежники продовжують боротися з вогнем у південному департаменті Вар і на острові Корсика. Кількість евакуйованих з усіх небезпечних районів у департаментах Жиронда і Ланди наближається до 200 тисяч. 

У зв’язку зі стихійним лихом французам, які мають залізничні квитки у регіон довкола Бордо на найближчий час, дозволили здавати їх без втрати коштів.

У сусідній Іспанії продовжують гасити масштабні пожежі довкола Мадрида. Через них евакуйовані або обмежені у пересуванні 80 тисяч людей, столицю затягло смогом.  

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Франція стихійні лиха
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