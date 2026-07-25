Франція залучає 1500 військових до боротьби з лісовими пожежами

Франція з вечора 25 липня залучає армію до боротьби з масштабними лісовими пожежами в районі Бордо на південному заході.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Міністерство збройних сил і ветеранів оголосило, що з огляду на масштаби стихійного лиха на південному заході країни у штаб-квартирі провели нараду, на якій ухвалили рішення про розгортання для допомоги пожежникам 1500 військовослужбовців вже з вечора суботи.

Залучать у тому числі армійських медиків та важку інженерну техніку, яка допоможе прокладати шляхи у лісах.

Також у суботу в регіоні вперше залучили до гасіння пожежі великий спеціалізований літак Airbus A400M.

🔴 L'avion militaire A400M a commencé son intervention en Gironde. Il a déversé les 20 000 litres de produit retardant près de la zone où l'incendie fait rage. Sébastien Lecornu avait accéléré sa mise en service face à l'urgence de la situation. #canal16 pic.twitter.com/VFCxQSm9WS – franceinfo (@franceinfo) July 25, 2026

Пожежа у департаменті Жиронда біля Бордо, що триває з середи, продовжує розростатися і повзе у напрямку міста. Евакуацію оголосили для ще семи комун. Крім того, пожежники продовжують боротися з вогнем у південному департаменті Вар і на острові Корсика. Кількість евакуйованих з усіх небезпечних районів у департаментах Жиронда і Ланди наближається до 200 тисяч.

У зв’язку зі стихійним лихом французам, які мають залізничні квитки у регіон довкола Бордо на найближчий час, дозволили здавати їх без втрати коштів.

У сусідній Іспанії продовжують гасити масштабні пожежі довкола Мадрида. Через них евакуйовані або обмежені у пересуванні 80 тисяч людей, столицю затягло смогом.