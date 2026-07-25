Новий посол Франції прямує в Україну і записав звернення українською

Новий посол Франції в Україні Бріс Рокфей готується починати роботу та з цієї нагоди записав звернення українською.

Як повідомляє "Європейська правда", його звернення 25 липня опублікували на сторінках французького посольства у соцмережах.

На сторінках посольства Франції опублікували звернення Бріса Рокфея з Парижа, підписавши його "Дорогою до України".

"Перш ніж вирушити до Києва, хотів би представитися вам звідси, з будівлі МЗС на набережній Орсе, де кілька днів тому перебував президент Зеленський для участі у зустрічі "коаліції рішучих", – зазначив Рокфей.

Він розповів, що упродовж останніх трьох років багаторазово бував в Україні як директор департаменту континентальної Європи в Міністерстві Європи та закордонних справ під час офіційних візитів, і на цій посаді був активно залучений до роботи, пов’язаної з підтримкою України за багатьма напрямками.

"Я продовжуватиму працювати в усіх цих напрямках як новий посол Франції в Україні разом з усією командою посольства", – додав він.

Рокфея призначили новим послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона від 13 липня.

До цього дипмісію Франції у Києві протягом трьох років очолював Гаель Весьєр. Він повертається до Паржиа та очолить Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ.

Роботу в Україні завершує також посол Німеччини Гайко Томс. Видання Spiegel повідомляло, що на заміну Томсу на посаді посла в Україні обрали дипломата Бориса Руге зі штаб-квартири НАТО.



