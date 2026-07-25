Новий посол Франції прямує в Україну і записав звернення українською
Новини — Субота, 25 липня 2026, 20:13 —
Новий посол Франції в Україні Бріс Рокфей готується починати роботу та з цієї нагоди записав звернення українською.
Як повідомляє "Європейська правда", його звернення 25 липня опублікували на сторінках французького посольства у соцмережах.
На сторінках посольства Франції опублікували звернення Бріса Рокфея з Парижа, підписавши його "Дорогою до України".
"Перш ніж вирушити до Києва, хотів би представитися вам звідси, з будівлі МЗС на набережній Орсе, де кілька днів тому перебував президент Зеленський для участі у зустрічі "коаліції рішучих", – зазначив Рокфей.
Він розповів, що упродовж останніх трьох років багаторазово бував в Україні як директор департаменту континентальної Європи в Міністерстві Європи та закордонних справ під час офіційних візитів, і на цій посаді був активно залучений до роботи, пов’язаної з підтримкою України за багатьма напрямками.
"Я продовжуватиму працювати в усіх цих напрямках як новий посол Франції в Україні разом з усією командою посольства", – додав він.
Рокфея призначили новим послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона від 13 липня.
До цього дипмісію Франції у Києві протягом трьох років очолював Гаель Весьєр. Він повертається до Паржиа та очолить Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ.
Роботу в Україні завершує також посол Німеччини Гайко Томс. Видання Spiegel повідомляло, що на заміну Томсу на посаді посла в Україні обрали дипломата Бориса Руге зі штаб-квартири НАТО.