Країни-учасниці Римського статуту проголосували за відставку прокурора МКС

Країни-учасниці Римського статуту висловились за звільнення прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана з цієї посади на тлі звинувачень у домаганнях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в офіційних комюніке на сторінках МКС.

24 липня Асамблея країн-учасниць Римського статуту, що є наглядовим і "законодавчим" органом МКС та складається з представників країн-учасниць, на спеціальній сесії у Нью-Йорку проголосувала за усунення Каріма Хана з посади прокурора Міжнародного кримінального суду на підставі того, що він скоїв серйозні проступки.

Голосування було таємним. Рішення підтримали 82 країни зі 125. Про свої наміри голосувати за відставку Хана раніше заявили, зокрема, Нідерланди, де розташований МКС.

В Офісі прокурора МКС після голосування зазначили, що взяли до уваги рішення керівного органу.

"Після цього рішення заступники прокурора Назхат Шамін Хан та Маме Мадіає Ньянг продовжать очолювати Офіс. Оскільки Карім Хан взяв відпустку з травня 2025 року, заступники прокурора взяли на себе відповідальність за керівництво", – йдеться у заяві.

Також у ній запевнили, що попри ситуацію, яка склалася, Офіс прокурора продовжує виконувати свою роботу.

Головного прокурора Міжнародного кримінального суду відсторонили від посади після завершення дисциплінарного провадження, розпочатого у зв’язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Звинувачення стосуються свідчень співробітниці МКС, яка стверджує, що протягом тривалого часу Хан вчиняв примусові та неконсенсуальні сексуальні дії проти неї.

Однак його прихильники припускають, що він став політичною мішенню через те, що домагається ордерів на арешт ізраїльських посадовців через дії Ізраїлю у війні в Газі.

Наглядовий орган МКС у червні рекомендував звільнити Хана з посади у зв’язку зі звинуваченнями.

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