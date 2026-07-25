Сибіга зустрівся з Качкою перед його від’їздом до Брюсселя на нову роботу

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з попереднім віцепрем’єром з євроінтеграції Тарасом Качкою, який далі буде постійним представником України при ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своїх соцмережах.

Сибіга розповів, що побажав Тарасу Качці успіхів на новій посаді і вони говорили про подальшу роботу над рухом України до ЄС.

З Facebook Андрія Сибіги

"Тарас багато років вів європейський напрям у Києві, добре знає його механіку, складні місця і людей, від яких залежить рух уперед. Тепер цей досвід працюватиме в Брюсселі, у щоденному діалозі з європейськими інституціями та державами-членами. Це логічне продовження великої роботи. Правильна людина на напрямі, який визначатиме майбутнє України", – зазначив він.

Нагадаємо, 16 липня Рада затвердила попереднього постпреда Всеволода Ченцова віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції замість Тараса Качки, який натомість отримав його посаду. Качка поєднуватиме роботу в ЄС також з обов’язками торгпреда України.

За інформацією "ЄвроПравди", кандидатуру Ченцова розглядали на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції ще торік. Президент Зеленський особисто проводив з ним співбесіду, і лише через вимогу Юлії Свириденко призначили не його.

Деталі читайте у статті: Качка йде, "Качка-Кос" лишається. Чому міняють віцепрем'єра з питань ЄС та що це означає.