Польща відправляє понад 100 вогнеборців на допомогу Іспанії, де вирують лісові пожежі
Польща вирішила відправити на допомогу іспанським вогнеборцям 105 своїх пожежників на тлі дедалі складнішої ситуації довкола Мадрида.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у суботу оголосили у Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації.
У відомстві повідомили, що з 1 серпня польські вогнеборці почнуть роботу в Іспанії у межах Механізму цивільного захисту ЄС, про активацію якого Франція та Іспанія попросили раніше цього тижня.
🌍🔥 Pożary nie znają granic. Dlatego polscy strażacy będą tam, gdzie ich pomoc może być najbardziej potrzebna.
🇵🇱➡️🇪🇸 Od 1 do 30 sierpnia w Hiszpanii służbę pełnić będzie 105 strażaków @KGPSP, którzy w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności będą wspierać działania… pic.twitter.com/31I1k7BLe2– MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) July 25, 2026
"З 1 серпня по 30 серпня 105 пожежників будуть чергувати в Іспанії, допомагаючи у боротьбі з пожежами", – йдеться у заяві.
До групи, яка вирушить в Іспанію, відібрали спеціалістів, підготовлених до роботи у важкодоступній місцевості з "ручним" обладнанням. Вони будуть чергувати у три зміни по 35 людей.
Як повідомляли, неподалік Мадрида вирують дві масштабні лісові пожежі. Через них евакуйовані або обмежені у пересуванні понад 80 тисяч людей, столицю затягло смогом.
У Франції найбільші лісові пожежі зосереджені на південному заході в районі міста Бордо. Кількість евакуйованих з небезпечних районів у департаментах Жиронда і Ланди наближається до 200 тисяч.
До боротьби зі стихійним лихом з вечора суботи долучать 1500 військових.