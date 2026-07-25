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Польща відправляє понад 100 вогнеборців на допомогу Іспанії, де вирують лісові пожежі

Новини — Субота, 25 липня 2026, 19:46 — Марія Ємець

Польща вирішила відправити на допомогу іспанським вогнеборцям 105 своїх пожежників на тлі дедалі складнішої ситуації довкола Мадрида. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це у суботу оголосили у Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації. 

У відомстві повідомили, що з 1 серпня польські вогнеборці почнуть роботу в Іспанії у межах Механізму цивільного захисту ЄС, про активацію якого Франція та Іспанія попросили раніше цього тижня.

"З 1 серпня по 30 серпня 105 пожежників будуть чергувати в Іспанії, допомагаючи у боротьбі з пожежами", – йдеться у заяві.

До групи, яка вирушить в Іспанію, відібрали спеціалістів, підготовлених до роботи у важкодоступній місцевості з "ручним" обладнанням. Вони будуть чергувати у три зміни по 35 людей. 

Як повідомляли, неподалік Мадрида вирують дві масштабні лісові пожежі. Через них евакуйовані або обмежені у пересуванні понад 80 тисяч людей, столицю затягло смогом.

У Франції найбільші лісові пожежі зосереджені на південному заході в районі міста Бордо. Кількість евакуйованих з небезпечних районів у департаментах Жиронда і Ланди наближається до 200 тисяч. 

До боротьби зі стихійним лихом з вечора суботи долучать 1500 військових.  

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