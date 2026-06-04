Естонія в серпні почне приймати у своїх тюрмах в'язнів зі Швеції

Після того як шведський парламент ратифікував угоду між Естонією та Швецією про оренду в'язниць, перші шведські ув'язнені можуть прибути до Естонії в серпні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Для набрання чинності угодою між Естонією та Швецією про оренду в'язниць її ще необхідно ратифікувати парламенту Естонії. Згідно з планом, це може статися 10 червня.

Днем пізніше уряд може ухвалити рішення щодо бюджетної частини договору про оренду в'язниць, а для набрання ним чинності його має проголосити президент Алар Каріс. Договір набере чинності після обміну дипломатичними нотами між сторонами.

"Після цього почнуться практичні кроки", – сказала керівниця відділу організації тюремної роботи Тюремної служби Тійна Унукс.

"Ми сподіваємося, що обмін нотами відбудеться швидко. Ми врахували, що перші шведські ув’язнені можуть прибути до Тартуської в’язниці в серпні", – додала Унукс.

"Ув’язнені прибуватимуть поступово. З моменту набрання угодою чинності в серпні прибуде 100 ув’язнених, до кінця року в Тартуській в’язниці буде до 200 ув’язнених, а приблизно до того ж часу наступного року, згідно з угодою, у Тарту перебуватиме до 600 шведських ув’язнених", – зазначила Унукс.

Після ратифікації угоди тюремна служба почне переведення ув'язнених, які наразі утримуються в Тартуській в'язниці, до Віруської та Талліннської в'язниць, щоб було час оновити приміщення та провести ремонтні роботи до прибуття шведських ув'язнених.

Після набрання договором чинності Тюремна служба планує найняти понад 300 нових співробітників протягом року, які працюватимуть зі шведськими ув’язненими в Тарту.

Договір, який очікує на ратифікацію Рійгікогу, передбачає, що Швеція виплачуватиме Естонії 30,6 млн євро на рік за утримання до 300 ув'язнених і 8500 євро на місяць за кожного додаткового ув'язненого.

У перший рік Швеція виплатить 23 млн євро, або 75% від річного обсягу, і це при тому, що в'язниця буде заповнена до межі лише до кінця року.

У лютому стало відомо, що уряд Бельгії почне переговори з Естонією щодо оренди камер в естонських в’язницях.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна.