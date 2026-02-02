Бельгія розглядає оренду камер в Естонії для своїх в’язнів за прикладом Швеції

Уряд Бельгії почне переговори з Естонією щодо оренди камер в естонських в’язницях – за схожою моделлю, яку з Естонією вже погодила Швеція.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У понеділок міністри з юстиції і питань притулку Аннелі Верлінден та Аннелен ван Боссюйт оголосили, що вирушать на переговори до Таллінна, щоб обговорити можливість оренди в’язниць в Естонії для бельгійських в’язнів.

Візит триватиме два дні, під час нього вони зустрінуться з естонською міністеркою юстиції та відвідають в’язницю у Таллінні.

Бельгія вже роками потерпає від проблеми переповнених в’язниць та раніше почала подібні перемовини з Албанією і частково визнаним Косовом.

В адміністрації бельгійських пенітенціарних закладів кажуть, що у них перебуває близько 13500 в’язнів, тоді як наявних місць – на 11 050. Близько 600 доводиться спати на матрацах на підлозі. При цьому, близько третини в’язнів – особи, які "не мають права перебувати у Бельгії".

В уряді пропонували пом’якшити проблему достроковим звільненням частини ув’язнених, які майже відбули термін – але проти цього виступає "праве крило" більшості.

Нагадаємо, угоду, за якою Швеція направлятиме своїх в’язнів до Естонії, підписали у червні 2025 року. Перші шведські в’язні очікувано прибудуть туди у другій половині 2026 року.

Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня, тоді як у багатьох країнах ситуація протилежна.

В Естонії порахували, що утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести країні 30 млн євро на рік.