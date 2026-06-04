У Литві розкритикували збільшення кількості шенгенських віз, виданих росіянам
Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що зростання кількості шенгенських віз, що видаються громадянам Росії, становить загрозу безпеці.
Про це він сказав у четвер, 4 червня, під час засідання Ради міністрів юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу в Люксембурзі, передає LRT, пише "Європейська правда".
Кондратович розкритикував збільшення кількості шенгенських віз, що видаються росіянам, та назвав це "неприйнятним".
"Постійне збільшення кількості шенгенських віз, що видаються громадянам Російської Федерації, є неприйнятним і становить серйозну загрозу безпеці", – заявив він.
За словами литовського міністра, у щорічному звіті Європейської комісії про стан Шенгенської зони бракує ширшого стратегічного аналізу загроз безпеці. Зокрема він наголосив, що у звіті не згадуються гібридні загрози, які стають дедалі поширенішими.
Тому Кондратович закликає ЄС використовувати як стимули, так і важелі впливу, щоб спонукати треті країни до співпраці у поверненні мігрантів до їхніх країн походження.
У березні вісім країн-членів закликали керівництво ЄС заборонити в'їзд до Шенгену колишнім воякам РФ, відтоді ця ідея продовжує обговорюватися.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав готовність у ЄС ініціювати такі кроки.
На початку червня Польща, Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, а також Норвегія та Ісландія, що не входять до ЄС, вимагали від Європейської комісії термінового блокування видачі шенгенських віз для росіян.
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