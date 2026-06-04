КС Румунії ухвалив рішення на користь закону щодо програми ЄС SAFE

Конституційний суд Румунії підтвердив відповідність основному закону румунського законодавства щодо програми ЄС з переозброєння SAFE, відхиливши позов групи з понад пів сотні депутатів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Конституційний суд Румунії 4 червня відхилив позов 53 депутатів з кількох парламентських фракцій та позафракційних (у тому числі скандальної SOS Romania), які оскаржували румунський закон щодо реалізації програми ЄС з переозброєння SAFE як такий, що не відповідає конституції.

Судді вирішили, що положення оскаржуваного закону відповідають конституції, відкинули критику щодо порушення "принципу двопалатності" і визначили, що поправки, внесені у парламенті, не розходяться з метою, яку закладав ініціатор законодавчої пропозиції.

Рішення ухвалили одностайно.

Нагадаємо, Польща першою з країн ЄС підписала угоду для отримання фінансування за європейською програмою переозброєння SAFE та вже отримала перші кошти.

Перед тим участь у програмі стала предметом суперечки між урядом Дональда Туска і президентом Каролем Навроцьким. Президент Навроцький спершу ветував закон про участь країни у програмі SAFE, натомість вніс свою ініціативу.

Уряд знайшов спосіб обійти цю перешкоду і все ж долучитися до механізму. Однак кредитні кошти можна буде витратити лише на військові структури й не можна буде залучити в супутні відомства – наприклад, на фінансування Прикордонної служби.