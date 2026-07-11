ЗМІ: перехоплювачі до Patriot для України можуть виробляти у Німеччині

Виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що однією з країн, яка могла б допомогти Києву прискорити процес виробництва ракет-перехоплювачів, є Німеччина, яка створила власний виробничий ланцюжок для перехоплювачів PAC-2.

Два джерела, обізнані з ходом обговорень, повідомили, що нові перехоплювачі, найімовірніше, вироблятимуться в Німеччині або іншій європейській країні, оскільки це є безпечнішим варіантом.

Виробництво може бути перенесено в Україну після закінчення війни, додається у публікації.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня американський лідер заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Зеленський також говорив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має швидко початися "технічна" робота для її втілення.