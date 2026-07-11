СМИ: перехватчики к Patriot для Украины могут производиться в Германии

Производство американских ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot для Украины, скорее всего, будет организовано в одной из европейских стран; в частности, рассматривается вариант с Германией.

Об этом агентству Reuters стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить процесс производства ракет-перехватчиков, является Германия, создавшая собственную производственную цепочку для перехватчиков PAC-2.

Два источника, знакомые с ходом обсуждений, сообщили, что новые перехватчики, скорее всего, будут производиться в Германии или другой европейской стране, поскольку это более безопасный вариант.

Производство может быть перенесено в Украину после окончания войны, добавляется в публикации.

Напомним, во время публичной части встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля американский лидер заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

Зеленский также говорил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна быстро начаться "техническая" работа по ее реализации.