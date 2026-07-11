Міністр оборони Польщі у суботу відвідає Волинську область

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у суботу, 11 липня, відвідає українську Волинську області, щоб взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих у регіоні під час Другої світової війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський міністр написав у своєму Х.

Очільник оборонного відомства Польщі зазначив, що хоче вшанувати пам’ять жертв Волинської трагедії.

"Вже багато років поспіль луцький єпископ Віталій Скомаровський організовує там траурні урочистості. Наші думки та молитви будуть з усіма, хто загинув лише тому, що був поляком. Жертви закликають не до помсти, а до пам’яті та правди", – додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зацікавлена у роздмухуванні емоцій довкола польсько-українських історичних суперечок.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Він назвав цю зустріч важливою і конструктивною.