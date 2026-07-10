Зеленський розповів про зустріч із членом Конгресу США Маккоулом у Києві

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з почесним головою Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, республіканцем Майклом Маккоулом у Києві говорив про ситуацію у війні та перспективи оборонної співпраці України й США.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що подякував Маккоулу за двопартійну підтримку та увагу до України. Він зі свого боку привітав Україну з успішними результатами саміту НАТО в Анкарі.

I met with Michael McCaul @RepMcCaul, Chairman Emeritus of the U.S. House Committee on Foreign Affairs. I'm grateful for the bipartisan support and for attention to Ukraine.



Michael congratulated Ukraine on a successful NATO Summit in Ankara. I briefed him on the outcomes of my… pic.twitter.com/8429yL58au – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 10, 2026

"Я поінформував про результати зустрічі з президентом США. Дійсно, саміт був для нас успіхом. Ліцензії на виробництво майбутніх систем Patriot в Україні – для нас це дуже важливо. Розраховуємо, що на рівні команд вдасться оперативно це реалізувати", – розповів Володимир Зеленський.

Обговорили також ситуацію на фронті, з російськими ударами вглиб території України та українські "далекобійні санкції".

"Ми готові розвивати цей напрям, передусім дроновий, з партнерами, які підтримували нас від самого початку. Формат для цього є – Drone Deal, і ми обговорили, як він може працювати між нашими країнами", – зазначив президент.

Очільник МЗС Андрій Сибіга розповів, що Маккоул під час візиту в Україну з’їздив на фронт – ставши першим таким членом Конгресу.

Перед цим Зеленський зустрівся із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Раніше 10 липня Грем заявив про досягнення згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти РФ.