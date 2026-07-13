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Каллас розкритикувала рішення МОК, що уможливлює повернення росіян на змагання

Новини — Понеділок, 13 липня 2026, 21:00 — Уляна Кричковська-Богданова

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила нещодавнє рішення Міжнародного олімпійського комітету, що створює передумови для повернення російських спортсменів на змагання.  

Про це вона сказала у понеділок, 13 липня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Каллас заявила, що таке рішення "не враховує реальність". Також головна дипломатка ЄС наголосила, що це рішення "збігається з тим, що Росія вбиває рекордну кількість українських цивільних осіб".

"Складається враження, що Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі напади", – додала Каллас.

Як відомо, в кінці червня МОК вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії, а 7 липня ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.  

Це рішення вже викликало шквал негативних реакцій у спортивній спільноті та з боку профільних посадовців. 

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Кая Каллас Війна з РФ
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