Каллас розкритикувала рішення МОК, що уможливлює повернення росіян на змагання

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас засудила нещодавнє рішення Міжнародного олімпійського комітету, що створює передумови для повернення російських спортсменів на змагання.

Про це вона сказала у понеділок, 13 липня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Каллас заявила, що таке рішення "не враховує реальність". Також головна дипломатка ЄС наголосила, що це рішення "збігається з тим, що Росія вбиває рекордну кількість українських цивільних осіб".

"Складається враження, що Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі напади", – додала Каллас.

Як відомо, в кінці червня МОК вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії, а 7 липня ухвалив рішення тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії.

Це рішення вже викликало шквал негативних реакцій у спортивній спільноті та з боку профільних посадовців.