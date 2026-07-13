Макрон: Україна отримає ліцензії на виробництво французьких ракет

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет.

Про це він сказав під час спільної із лідерами України, Британії та Німеччини, пресконференції у понеділок, 13 липня, пише "Європейська правда".

Макрон нагадав, що американський президент Дональд Трамп уже оголосив про рішення дозволити виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

"Ми, зі свого боку, ухвалили рішення про ліцензійне виробництво ракет Aster, які використовуються у системах SAMP/T, що Франція розробляє спільно з Італією. Кілька інших держав також ухвалили аналогічні рішення щодо передачі ліцензій", – сказав він.

Також президент Франції зазначив, що під час зустрічі із Володимиром Зеленським вони затвердили дорожню карту двосторонньої співпраці на виконання домовленостей, які були досягнуті у листопаді минулого року.

За його словами, йдеться про протиповітряну оборону: Україна придбає першу партію батарей нового покоління SAMP/T.

Вони, як зазначив Макрон, "доповнять системи та ракети, які будуть поставлені найближчими тижнями".

Український президент Володимир Зеленський подякував президенту Макрону за готовність вже в цьому році підтримати Україну додатковими системами ППО.

"Дякую, Емманюель, тобі особисто за готовність надати ліцензії. Це серйозний крок вперед, це дуже допоможе. Ліцензії на Aster, SCALP – це важливі рішення", – зазначив він.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня американський лідер заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Зеленський також говорив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має швидко початися "технічна" робота для її втілення.

За даними ЗМІ, виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.