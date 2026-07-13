Прем'єр Британії попередив про можливість нової хвилі гібридних атак РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що Росія може вдатися до нової ескалації гібридних атак.

Про це він сказав під час спільної із лідерами України, Німеччини та Британії пресконференції у понеділок, 13 липня, пише "Європейська правда".

Стармер вважає, що очільник Кремля Владімір Путін розуміє свої вразливі сторони і тому він "буде намагатися тиснути".

"Ми можемо очікувати чергову ескалацію в плані гібридних атак", – сказав прем’єр Британії.

Він зазначив, що прикладами таких дій уже були атаки на систему енергопостачання Польщі.

"Сьогодні разом із партнерами з ЄС ми офіційно покладаємо відповідальність за минулорічну спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Польщі на російські спецслужби. Це ще один приклад їхніх безрозсудних спроб підірвати європейську безпеку", – акцентував Стармер.

Підсумовуючи Стармер акцентував, що такі тактики не змусять союзників відмовитися від підтримки України.

Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що Росії бракує засобів, щоб зараз атакувати Польщу, втім Москва може вдатися до провокацій проти країни.

Разом з тим Сікорський висловлював думку, що Росія організує "операцію під чужим прапором", щоб виправдати напад на країну-члена НАТО.