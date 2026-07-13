Каллас раскритиковала решение МОК, позволяющее россиянам вернуться на соревнования
Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас осудила недавнее решение Международного олимпийского комитета, создающее предпосылки для возвращения российских спортсменов на соревнования.
Об этом она заявила в понедельник, 13 июля, как цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".
Каллас заявила, что такое решение "не учитывает реальность". Также главный дипломат ЕС подчеркнула, что это решение "совпадает с тем, что Россия убивает рекордное количество украинских гражданских лиц".
"Складывается впечатление, что Международный олимпийский комитет вознаграждает такие нападения", – добавила Каллас.
Как известно, в конце июня МОК внес изменения в Олимпийскую хартию, которые могут упростить возвращение России, а 7 июля принял решение временновосстановить в правах Олимпийский комитет России.
Это решение уже вызвалошквал негативных реакций в спортивном сообществе и со стороны профильных чиновников.