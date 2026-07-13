Антибалістична коаліція, влада Польщі захистила українок, російські кібератаки на ЄС: новини дня

Макрон заявив, що Франція надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет Aster.

У Москві викликали посла Німеччини через удари України по Росії, а Рубіо заявив про початок кампанії "усунення загрози" від Міжнародного кримінального суду для США.

ЄС запустив місію підтримки Вірменії у протидії гібридним загрозам, а Єврокомісія призначила спецпредставника з питань Кіпру.

Трамп оголосив про блокаду портів Ірану та збір за прохід Ормузькою протокою.

Все важливе і цікаве за понеділок, 13 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Антибалістична коаліція

"Антибалістична коаліція" в Парижі почала роботу над системою протиракетної оборони Європи.

Засновниками "антибалістичної коаліції" стали десять держав: Україна, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Швеція та Данія.

У першому засіданні "антибалістичної коаліції" у понеділок, 13 липня у Парижі взяли участь керівники держав та урядів семи з десяти засновників: Україна – Володимир Зеленський, Франція – Емманюель Макрон, Данія – Метте Фредеріксен, Іспанія – Педро Санчес, Швеція – Ульф Крістерссон, Норвегія – Йонас Гар Стьоре та Нідерланди – Роб Єттен.

Також у засіданні взяли участь троє очільників євроінституцій: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що його країна надасть Україні ліцензії на виробництво своїх ракет Aster.

Президент України Володимир Зеленський у Парижі подякував французькому президенту Емманюелю Макрону за організацію та проведення першого засідання європейської антибалістичної коаліції.

"Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме", – зазначив Зеленський.

Також президент України відзначив Макрона орденом Свободи.

Щодо посилення протиповітряної оборони в Європі додамо, що Велика Британія виділила понад 3 млн євро на перехоплювачі дронів.

У Молдові впав російський "Шахед". Рада ЄС схвалила виділення 120 млн євро для зміцнення ППО Молдови.

Санкції проти кібермереж Росії

ЄС засудив зловмисну кібердіяльність Росії та її використання кіберекосистеми, що охоплює як державні, так і недержавні суб’єкти, спрямовану проти держав-членів Євросоюзу.

В ЄС заявили, що 16-й центр Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) контролює низку груп, які становлять кіберзагрозу для європейських країн, зокрема угруповання TURLA.

У відповідь на ці дії ЄС запроваджує санкції проти дев’яти осіб та чотирьох організацій. Обмежувальні заходи стосуються офіцерів Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, а також кіберзлочинців, самопроголошених хактивістів та приватних компаній, які сприяють зусиллям Москви з дестабілізації ЄС, його держав-членів та міжнародних партнерів.

Міністр закордонних справ Франції заявив, що засуджує "масштабну кіберкампанію з метою саботажу та шпигунства, яку проводить Росія у близько десяти європейських країнах".

Німеччина викликає російського посла через кібератаки. Нідерланди викликали посла РФ через злам камер на маршрутах військових поставок до України.

Британія також запровадила санкції проти російських кібермереж.

У санкційному списку – посадовці з вищого ешелону Головного управління Генерального штабу ЗС РФ В’ячеслав Стафєєв, Іван Сенін та Іван Касьяненко, проти яких введено санкції за їхню роль у керівництві кібер– та гібридними операціями.

Нові санкційні заходи також спрямовані проти 10 осіб, що стоять за ТОВ "Рибарь", включаючи директорів, керівництво вищої ланки та дизайнерів контенту. Медіакомпанія фінансується російською державою та відповідає за поширення неправдивих наративів про Україну та втручання у вибори до Європейського парламенту та виборів у Молдові та Вірменії.

А ще Велика Британія вносить пов'язані з РФ та Іраном угруповання до переліку загроз нацбезпеці.

Крім того, Євросоюз ввів санкції проти компаній, що допомагають РФ стежити за населенням.

Тим часом 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії поки лишається не затвердженим. Топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас сподівається, що його затвердять 15 липня.

Раніше стало відомо, що російського патріарха Кирила та засновника "Лукойл" виключили з проєкту 21-го пакета санкцій.

Влада Польщі захистила українок

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив інцидент з образою на адресу українців у рейсовому автобусі одного з польських міст.

Скандальний інцидент стався в автобусі номер 8 під час недільного рейсу. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно пасажирів автобуса, серед яких є молода українка, та агресивного чоловіка, який обзивається вульгарними та образливими словами на адресу українців.

Польський чоловік чіплявся до дівчини з претензіями на грунті національності та кілька разів сказав їй та дорослій жінці, яка згодом втрутилася, "валити в Україну".

"Герой у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба", – прокоментував Сибіга.

Український міністр зазначив, що після розголосу українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом відреагувати на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою.

Він повідомив, що кривдника вже затримали.

Міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський також повідомив про затримання польського чоловіка, який причепився з образами до українців у автобусі, та заявив, що подібні дії не будуть лишатися безкарними.

Кривдник молодої українки у польському автобусі втратить роботу.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк подякувала польській стороні за реакцію на інцидент в автобусі.

"Хвилю ненависті до українців в Польщі, яку активно підживлюють проросійські політичні радикали та російські мережі ботів – треба рішучим чином зупиняти. На кожен подібний ганебний випадок має бути реакція та невідворотне покарання. Поширення вірусу міжнаціональної ворожнечі в Польщі – вигідне лише Кремлю", – наголосила вона.

А у суботу, 11 липня, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич на церемонії вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії згадав про те, що українці також були жертвами насильства з польського боку.

Президент Інституту правової культури Ordo Iuris Єжи Квасневський різко розкритикував цю заяву.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заступився за дипломата.

"Посол Лукасевич, який ризикував життям заради батьківщини під російськими бомбами, висловився в християнському дусі: "Ми прощаємо і просимо прощення". Адже перед обличчям спільної загрози він працює на благо примирення. А деякі націоналістичні сектанти нацьковують братні народи один на одного, служачи зовсім іншим інтересам", – заявив глава дипломатії Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії.

Щодо євроінтеграції України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що завтра Євросоюз відкриє 6-й кластер у перемовинах про вступ України, а відкриття інших відкладуть на осінь.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка стверджує, що в ЄС немає принципового блокування переговорів про вступ України.

"Зараз є консенсус мінус Угорщина за відкриття всіх кластерів, але і Угорщина наголошує, що не заблокувала, а поставила на паузу решту чотири кластерів. Їхнє відкриття – питання часу і комфортного для угорців календаря", – зазначив співрозмовник "Європейської правди".

До речі, парламент Угорщини проголосував за усунення з посади президента.

А ще віцепрем’єр вважає, що оцінка в 15% виконання "плану Качки-Кос" – некоректна.

Решта новин

МЗС Росії викликало посла Німеччини через удари України по РФ.

Велика Британія приєдналась до програми допомоги Україні від ЄС на 90 млрд євро.

ЄС запустив місію підтримки Вірменії у протидії гібридним загрозам.

Рубіо заявив про початок кампанії "усунення загрози" від Міжнародного кримінального суду для США.

Трамп оголосив про блокаду портів Ірану та збір за прохід Ормузькою протокою.

Єврокомісія призначила спецпредставника з питань Кіпру.