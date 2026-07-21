Мадьяр отреагировал на отказ легендарной шахматистки от поста президента Венгрии

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прокомментировал отказ легендарной шахматистки Юдит Полгар от поста президента Венгрии, который он ей предложил.

Об этом Мадьяр написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Он рассказал, что Полгар сообщила ему о своём отказе во время личной встречи, которая состоялась в понедельник.

"Мне очень жаль, но я с уважением отношусь к её решению. Благодарю её за то, что она отнеслась к этому предложению со всей серьёзностью! Благодарю её за открытость, прямоту и достоинство, с которыми она отнеслась к этой ситуации. Мне жаль, если мой энтузиазм, продиктованный моей радостью и безоговорочным доверием, привёл к коммуникационным ошибкам, которые могли повлиять на сложившуюся ситуацию и её решение", – отметил Мадьяр.

Он поблагодарил Полгар за то, что она рассмотрела это предложение, а также за то, что она "сделала для всего венгерского народа".

Напомним, 20 июля Полгар объявила, что отказывается от предложения Мадьяра стать президентом Венгрии, поскольку не чувствует "в себе сил взять на себя историческую ответственность за объединение разъединенной нации".

Ранее Мадьяр отметил, что 49-летняя Полгар могла бы олицетворять единство нации.

Юдит Полгар и её две сестры – Жужа (Сьюзан) и Жофия (София) – вместе с Илдико Мадл выиграли для женской сборной Венгрии шахматную олимпиаду 1988 года.

Юдит Полгар участвовала в турнирах против мужчин и стала одной из лучших шахматисток в этом виде спорта, где доминируют мужчины. Она считается самой талантливой женщиной, когда-либо игравшей в шахматы, и единственной женщиной, преодолевшей порог рейтинга 2700, что многие считают знаком "супергроссмейстера".

Как известно, 18 июля Тамаш Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.

После того как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия "Тиса" Петера Мадьяра, одобрил конституционные поправки, у Шуйока было 5 дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето. Срок подписания истек в субботу.