Орбан оголосив про боротьбу з "автократичним режимом" партії прем'єра

Колишній угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, що у квітні після 16 років перебування при владі втратив посаду в результаті виборів, закликав своїх прихильників "відновити демократію" в країні, яка, на його думку, була знищена новим урядом.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Орбан заявив, що після виборів у 2026 році партія "Тиса" змінила конституційну систему Угорщини, внаслідок чого, на його думку, країна "більше не є демократичною державою, заснованою на верховенстві права".

"В Угорщині знову настала епоха автократії", – написав він.

Експрем’єр Угорщини зазначив, що його опозиційна партія "Фідес" відкидає цю нову авторитарну систему.

"Ми не будемо брати участі у виборах осіб, призначених на заміну усунених посадовців. Після відновлення демократичного правопорядку ми переглянемо свої рішення", – зазначив він.

Орбан заявив, що "Фідес" буде використовувати "всі мирні засоби, як у парламенті, так і поза ним, щоб протистояти автократичному здійсненню влади".

"Відсьогодні нашою місією є відновлення демократичного верховенства права. Ми надаватимемо допомогу жертвам авторитарного режиму. Ми документуватимемо порушення закону, скоєні урядом "Тиси". Як тільки демократична правова держава буде відновлена, ми забезпечимо жертвам та тим, хто зазнав шкоди, відшкодування, на яке вони мають право", – написав він.

З такою заявою Орбан виступив після того, як "Фідес" заявила, що у вівторок, 21 липня, слідчі провели обшук в офісах, де розміщені її інтернет-сервери, і звинуватила новий уряд у спробах припинити її діяльність.

Кілька днів тому багаторічний міністр закордонних справ в урядах Орбана Петер Сійярто оголосив, що складає депутатський мандат, оскільки отримав, за його словами, пропозицію стати керівником із зовнішніх зв'язків та розвитку нових напрямів бізнесу китайського автовиробника BYD.

Також писали, що лідер парламентської фракції "Фідес" Гергей Гуяш оголосив про відставку з посади на знак протесту проти конституційних змін.

А 18 липня президент Угорщини Тамаш Шуйок підпиcав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.