Орбан объявил борьбу с "автократическим режимом" партии премьера

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого в апреле после 16 лет пребывания у власти лишился поста в результате выборов, призвал своих сторонников "восстановить демократию" в стране, которая, по его мнению, была уничтожена новым правительством.

Об этом он написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил, что после выборов в 2026 году партия "Тиса" изменила конституционную систему Венгрии, в результате чего, по его мнению, страна "больше не является демократическим государством, основанным на верховенстве права".

"В Венгрии вновь наступила эпоха автократии", – написал он.

Экс-премьер Венгрии отметил, что его оппозиционная партия "Фидес" отвергает эту новую авторитарную систему.

"Мы не будем участвовать в выборах лиц, назначенных на замену отстраненных должностных лиц. После восстановления демократического правопорядка мы пересмотрим свои решения", – отметил он.

Орбан заявил, что "Фидес" будет использовать "все мирные средства, как в парламенте, так и вне его, чтобы противостоять автократическому осуществлению власти".

"С сегодняшнего дня нашей миссией является восстановление демократического верховенства права. Мы будем оказывать помощь жертвам авторитарного режима. Мы будем документировать нарушения закона, совершенные правительством "Тисы". Как только демократическое правовое государство будет восстановлено, мы обеспечим жертвам и тем, кто понес ущерб, возмещение, на которое они имеют право", – написал он.

С таким заявлением Орбан выступил после того, как "Фидес" сообщила, что во вторник, 21 июля, следователи провели обыск в офисах, где размещены её интернет-серверы, и обвинила новое правительство в попытках прекратить её деятельность.

Несколько дней назад многолетний министр иностранных дел в правительствах Орбана Петер Сийярто объявил, что слагает депутатский мандат, поскольку получил, по его словам, предложение стать руководителем по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса китайского автопроизводителя BYD.

Также сообщалось, что лидер парламентской фракции "Фидес" Гергей Гуйяш объявил о отставке с должности в знак протеста против конституционных изменений.

А 18 июля президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал конституционные изменения, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.