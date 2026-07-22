Макрон 22 липня неочікувано повечеряє з фон дер Ляєн у Парижі

У середу, 22 липня, в Парижі президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться за робочою вечерею з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у Єлисейському палаці.

Фон дер Ляєн повечеряє з Макроном у Парижі 22 липня.

"Президент Республіки проведе зустріч із пані Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Європейської комісії, у Єлисейському палаці в середу, 22 липня", – повідомили в офісі президента Франції.

Варто зауважити, що цей візит не анонсувався у робочих планах обох лідерів.

Уточнюється, що Макрон та фон дер Ляєн обговорять "пріоритети порядку денного щодо суверенітету та конкурентоспроможності Європейського Союзу".

Вечеря розпочнеться о 20:00 за місцевим часом і буде закритою для преси.

Як повідомляла "Європейська правда", десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі за ініціативою президента Франції, заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.

"Європейська правда" з власних джерел дізналася, які саме українські та європейські виробники були запрошені на установче засідання "антибалістичної коаліції" у Парижі.

Пізніше, під час візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Київ, Україна та ЄС погодили нове оборонне партнерство і співпрацю у сфері дронів. Крім того, Євросоюз виділив Україні ще 1 млрд євро на закупівлю дронів.