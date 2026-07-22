22 июля Макрон неожиданно поужинает с фон дер Ляйен в Париже

В среду, 22 июля, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон встретится за рабочим ужином с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Елисейском дворце.

Фон дер Ляйен поужинает с Макроном в Париже 22 июля.

"Президент Республики проведет встречу с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской комиссии, в Елисейском дворце в среду, 22 июля", – сообщили в офисе президента Франции.

Стоит отметить, что этот визит не был анонсирован в рабочих планах обоих лидеров.

Уточняется, что Макрон и фон дер Ляйен обсудят "приоритеты повестки дня, касающиеся суверенитета и конкурентоспособности Европейского Союза".

Ужин начнется в 20:00 по местному времени и будет закрытым для прессы.

Как сообщала "Европейская правда", десять государств Европы, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже по инициативе президента Франции, заявили о создании Интегрированной коалиции антибаллистической обороны, которая будет развивать антибаллистический потенциал Европы.

"Европейская правда" из собственных источников узнала, какие именно украинские и европейские производители были приглашены на учредительное заседание "антибаллистической коалиции" в Париже.

Позже, во время визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, Украина и ЕС согласовали новое оборонное партнерство и сотрудничество в сфере дронов. Кроме того, Евросоюз выделил Украине еще 1 млрд евро на закупку дронов.