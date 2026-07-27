ЗМІ: ЄС зняв санкції з російського соболиного хутра

Імпорт розкішних російських соболиних шкур тепер може відновитися після того, як країни-члени ЄС скасували заборону, яка була запроваджена лише у квітні.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Ця зміна була включена до останнього пакета санкцій Брюсселя проти Москви, узгодженого минулого тижня.

Європейська комісія аргументувала необхідність цього винятку тим, що Росія домінує у світовій торгівлі соболиними шкурами, внаслідок чого у європейських виробників залишається мало альтернативних постачальників.

"Мабуть, їх дуже складно дістати десь ще", – сказав високопосадовець ЄС.

Італія та Греція, два основні покупці російських соболиних шкур у ЄС, наполягали на введенні цього винятку, повідомив порталу європейський дипломат.

Соболь – невеликий хижий ссавець, що мешкає в лісах Північної Азії, цінується за винятково м’яке хутро й здавна є об’єктом жадання європейських будинків моди класу "люкс".

Російські соболині шуби можуть продаватися за десятки або навіть сотні тисяч євро.

За даними "Союзпушнини", єдиного в Росії міжнародного хутрового аукціонного дому, грецькі та італійські компанії, як і раніше, залишаються серед провідних міжнародних покупців поряд із китайськими та російськими.

Наприклад, італійський виробник хутра Мауріціо Браскі придбав на аукціоні найдорожчий лот із соболя у вересні 2022 року від імені компанії Braschi, а потім – у травні 2023 року для приватного клієнта в Москві, як свідчать відкриті документи "Союзпушнини".

Водночас ввезення готового хутряного одягу до ЄС та його експорт до Росії, як і раніше, заборонені відповідно до санкцій, введених у 2022 році, поряд з іншими предметами розкоші, такими як діаманти та ікра.

У 2022 році виробники хутряних виробів у Греції рішуче виступили проти цих заходів, попередивши, що вони стануть смертним вироком для галузі.

Узгоджене минулого тижня поновлення винятку відновлює доступ до сирих шкур російського соболя, хоча експорт готового хутряного одягу до Росії, як і раніше, заборонений.

Зміна позиції щодо російського хутра відбувається на тлі того, як Брюссель вирішує, що робити зі своєю власною індустрією розведення хутрових тварин.

На кону стоїть потенційна загальноєвропейська заборона на хутрове тваринництво услід за успішною громадянською ініціативою, що закликає покласти край цій практиці на всій території ЄС, а також заборона на імпорт і продаж хутрових виробів.

Лише в кількох країнах ЄС, зокрема в Іспанії, Греції, Угорщині, Фінляндії та Польщі, досі діють хутрові ферми, хоча Польща вже ухвалила законодавство про поступове згортання цієї галузі в найближчі роки.

Однак Єврокомісія неодноразово відкладала своє рішення, яке спочатку очікувалося в березні. Проєкт пропозиції свідчив про те, що виконавчий орган ЄС схиляється до посилення положень щодо добробуту тварин замість запровадження заборони на виробництво та імпорт.

Нагадаємо, Рада ЄС 23 липня остаточно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії, який, як зазначено, "завдає потужного удару по російській енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах".

Це відбулось блокування його ухвалення окремими країнами з різних причин, останньою з яких була Греція.

Детальніше читайте у статті: Компроміси заради санкцій. Як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".