Безпілотник втретє за день порушив повітряний простір Молдови

Міноборони Молдови повідомило про третє за день порушення повітряного простору країни об'єктом, який прилетів зі сторони України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

Згідно з зареєстрованими даними, об’єкт перетнув кордон о 20:45 з боку селища Шершенці Вінницького району у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров’ї. Згодом він попрямував до селища Ципова..

Об’єкт зник із систем моніторингу в районі селища Бранешти Оргіївського району.

У зв'язку з появою об'єкта тимчасово закривали повітряний простір в центральній частині країни. О 21.09 його знову відкрили.

"Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з компетентними органами та партнерами", – йдеться у повідомленні.

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, безпілотник вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою; влада закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

А міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що безпілотник був реактивним.