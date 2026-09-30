Литва заборонить виступи артистів, які виступали на окупованих територіях України

Уряд Литви у середу схвалив пропозицію щодо заборони виступів у країні білоруських і російських артистів та інших діячів культури, якщо вони працювали на окупованих або анексованих територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Заборона також поширюватиметься на осіб, які прямо чи опосередковано підтримали війну Росії проти України. Уряд поки що не визначив конкретні критерії, а поправка ще має бути схвалена парламентом.

Обмеження не поширюватимуться на осіб, які "явно виступали проти агресії, окупації або анексії, публічно демонстрували свою незгоду з цими діями і чия діяльність об’єктивно не сприяла реалізації інтересів окупаційної влади".

Міністерство закордонних справ запропонувало, щоб артисти та діячі культури були зобов’язані підписати загальнодоступну декларацію, яка засуджує агресію Росії проти України та висловлює підтримку територіальній цілісності України.

Відмова від підписання цього документа позбавить їх можливості здійснювати діяльність у країні.

У разі схвалення Сеймом поправки набудуть чинності 1 січня наступного року.

Досі Литва ухвалювала окремі рішення про заборону в’їзду до країни кільком митцям, які підтримують режим Володимира Путіна та виступали в Росії чи Криму.

Нагадаємо, у червні молдовське Міністерство культури опублікувало список артистів із країн пострадянського простору, чиї концерти та виступи в рамках культурно-мистецьких заходів не рекомендуються на території Молдови.

Повідомляли також, що в Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) пропонує заборонити трансляцію на латвійських радіостанціях музики виконавців, щодо яких введено санкції.