Ім’я проросійської політикині Сари Вагенкнехт зникне з назви її партії: Альянс Сари Вагенкнехт з 1 жовтня офіційно діятиме під новою назвою, німецька абревіатура BSW залишиться незмінною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Відтепер партія називатиметься "Альянс за соціальну справедливість та економічну розсудливість". Рішення про перейменування було ухвалено ще в грудні 2025 року. Однак BSW відклав його введення, враховуючи рекламний ефект імені Вагенкнехт у тодішніх кампаніях з виборів до земельних парламентів.

"Люди старшого віку пам’ятають: Raider тепер називається Twix. В іншому нічого не змінюється. З BSW ситуація досить схожа", – прокоментувала партія перейменування.

Генеральний секретар Олівер Рунерт зазначив, що ім’я засновниці партії завжди розглядалося лише як тимчасове рішення. "Ми використовували ім’я та популярність засновниці нашої партії, щоб підкреслити наш політичний профіль і стати впізнаваною новою силою в партійній джунглях", – сказав Рунерт. З того часу абревіатура BSW міцно закріпилася.

За даними партії, було отримано сотні пропозицій щодо нової, довшої версії абревіатури. Зрештою, партійний з’їзд ухвалив назву "Альянс за соціальну справедливість та економічну розсудливість".

Вагенкнехт заснувала партію у 2024 році. До цього вона тривалий час була політиком "Лівої партії" та головою фракції "Лівої партії" у Бундестазі.

Торік у листопаді Вагенкнехт оголосила, що йде з посади лідера заснованої нею партії BSW.

Сара Вагенкнехт раніше закликала німецький уряд відновити закупівлю нафти з Росії.

Також Вагенкнехт вимагала зняти з порядку денного перспективу членства України в НАТО. Ще вона закликала влаштувати в Німеччині референдум щодо перспективи надання Україні крилатих ракет Taurus.