У Польщі створюють Центр боротьби з дезінформацією

В уряді Польщі оголосили, що прем’єр-міністр Дональд Туск підписав розпорядження про створення Центру боротьби з дезінформацією.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифровізації РП Кшиштоф Гавковський під час VIII Форуму кібербезпеки у Варшаві, якого цитує "Укрінформ", пише "Європейська правда".

За словами Гавковського, це буде єдиний державний осередок для протидії дезінформації.

"Польща буде першою країною в Європі, яка створить один загальний осередок для боротьби з дезінформацією", – заявив міністр.

Він наголосив, що дезінформація, зокрема та, яку поширюють Росія та Білорусь, постійно зростає і використовується для дестабілізації ситуації в Польщі.

"Тому ми хочемо не лише реагувати на неї на законодавчому рівні, а й ефективно протидіяти їй оперативно", – зазначив Гавковський.

За його словами, новий центр підтримуватиме польську державу в боротьбі з дезінформацією та розроблятиме стратегічні рамки протидії таким кампаніям.

Гавковський повідомив, що весь процес створення центру координував заступник міністра цифровізації Павел Ольшевський, відповідальний за сферу кібербезпеки.

Рішення про створення Центру боротьби з дезінформацією прем'єр-міністр Польщі підписав 29 вересня. Документ набув чинності 30 вересня.

Нагадаємо, наприкінці липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд розглядає дезінформацію як загрозу національній безпеці.

Тим часом директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяце заявив, що Росія вже готується втрутитися у наступні вибори в країні.