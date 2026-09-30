Рютте прокоментував погрози Росії ядерною зброєю на адресу НАТО

У НАТО не сприймають ядерні погрози Росії надто серйозно, оскільки керівник Кремля Владімір Путін знає, що не зможе перемогти Альянс.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив у середу, 30 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Рютте відповідав на запитання журналіста, чи став реальним ризик застосування Росією ядерної зброї проти країн НАТО, зокрема держав Балтії, після відповідного листа РФ до Альянсу.

"Ні, це не так", – відповів генсек.

"Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО, тому я не сприймаю це аж так серйозно", – підкреслив він.

Тим не менш, генсек НАТО підкреслив, що у Альянсі "мали відповісти й чітко дати йому (Путіну. – "ЄП") зрозуміти: НАТО – оборонний альянс".

"Припиніть ядерні погрози – це абсолютно недоречно й не допомагає. І передусім припиніть війну в Україні, яка є неспровокованою агресивною війною", – звернувся Марк Рютте до Росії та володаря Кремля Путіна.

Як повідомляла "Європейська правда", у НАТО відповіли на лист Росії, засуджуючи погрози силою та російську "безвідповідальну ядерну риторику".

Як стало відомо раніше, посольство Росії в Бельгії надіслало в НАТО "неофіційний документ" (non-paper) із застереженням щодо Калінінградської області. У ньому містились погрози застосування ядерної зброї.

У Литві нові російські погрози щодо Калінінграда назвали психологічним тиском.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС готує новий надзвичайний протокол безпеки проти загроз з Росії, а також – стратегію безпеки, яка визначить Росію як головну загрозу безпеці ЄС.