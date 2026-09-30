Сербія та Росія продовжили угоду про постачання газу до кінця року

Сербія та Росія продовжили дію угоди про постачання природного газу на три місяці, до кінця цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія РТС.

Угода діятиме на тих самих "вигідних умовах", повідомив Душан Баятович, голова сербської державної газової компанії "Србијагас".

Без продовження терміну дії угода мала б втратити чинність у середу.

Президент Сербії Александар Вучич, який у неділю оголосив про свою відставку, у суботу провів телефонну розмову з правителем Росії Владіміром Путіним і згодом висловив надію на продовження газової угоди.

Вучич заявив, що тоді Сербія зможе й надалі користуватися "вигідною, низькою ціною на газ – 318 євро за 1 000 кубічних метрів, замість того, щоб платити ринкову ціну, яка наразі становить 868 євро".

Белград значною мірою залежить від поставок російського газу. Однак після закінчення терміну дії трирічного контракту у 2025 році країні не вдалося укласти довгострокову угоду з Росією. Відтоді вона покладається на короткострокові продовження чинної угоди.

Нагадаємо, в лютому Вучич заявляв, що Сербія диверсифікує поставки енергоносіїв, відмовляючись від постачань з Росії, і вже веде переговори про закупівлю природного газу через механізм Європейського Союзу.

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