МИД призвал Польшу расследовать акт осквернения могилы украинского писателя

На Раковицком кладбище в Кракове было повреждено место захоронения украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого.

Об этом в комментарии журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет "Европейская правда".

Тихий заявил, что неизвестные похитили с надгробия барельеф писателя.

"Рассматриваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша", – подчеркнул пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Тихого, генеральное консульство Украины в Кракове обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и органы власти города Кракова.

Генеральное консульство Украины в Кракове призвало их провести всестороннее расследование, установить все обстоятельства преступления, выявить лиц, причастных к его совершению, принять неотложные меры для возвращения или восстановления похищенного барельефа, а также обеспечить надлежащую охрану места захоронения.

"Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем", – добавил представитель МИД.

Сначала информация об этом инциденте распространилась в социальных сетях, где на фотографиях видны повреждения памятника.

Фото: Facebook

На фоне этого инцидента стоит напомнить, что вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культу тоталитаризма и насилия".

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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