Сибіга у Варшаві запропонував антикризові заходи для відносин з Польщею

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 3 липня на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував комплекс антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За словами міністра, пакет антикризових заходів передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з’їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі.

Як повідомив Сибіга, міністри відзначили, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні чутливих питань історичного минулого.

"Ексгумації було відновлено, а робота історичного конгресу продовжилася. Україна й надалі видаватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні операції. Я ще раз підтвердив Радеку, що вибір назви військової частини українськими військовими не мав антипольського підтексту", – наголосив міністр щодо найменування військового підрозділу на честь героїв УПА.

"Ми поважаємо історію інших і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності", – додав Сибіга.

Також у центрі уваги перемовин була співпраця між українськими і польськими компаніями, зокрема спільні проєкти у рамках відбудови України, та підсумки Конференції з відновлення у Гданську.

Міністр також подякував польській стороні за оперативне реагування на прояви ненависті та ксенофобії щодо українців у Польщі.

Насамкінець Сибіга подякував Сікорському "за відверту та добру розмову".

"Наша справа як дипломатів підтримувати діалог та задіювати весь дипломатичний інструментарій для вирішення проблем. Час відкласти емоції убік. Україна веде екзистенційну боротьбу за підтримки наших союзників і партнерів. Маємо достатньо мудрості, уроків зі спільної історії та політичної волі, аби зупинити оплески в Москві, яка тішиться зростанню напруги між двома найближчими сусідами. Історія нам не пробачить, якщо цей шанс буде змарновано", – резюмував Сибіга.

У польському МЗС повідомили, що основними темами розмови стала "необхідність ведення конструктивного діалогу та деескалація емоцій, продовження військової співпраці та розвиток економічного співробітництва".

Як зазначили у відомстві, міністри наголосили "на спільній волі розвивати інструменти ведення історичного діалогу, заснованого на правді та взаємній повазі до минулого".

"Вони звернули увагу на те, що правда, повага та пам’ять про жертв залишаються ключовими елементами двосторонніх відносин, які вимагають відповідального підходу. Позитивним прикладом цього процесу є значний прогрес у процесі ексгумації – найкращий за багато років – та надання чергових дозволів на пошукові роботи", – заявили у польському міністерстві.

Також Сибіга повідомив, що отримав від Сікорського запевнення у продовженні польської підтримки України в підвищенні її обороноздатності.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Польщі Кароль Навроцький може обмежити контакти з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

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