Пісторіус не бачить потреби у постачанні Україні ракет Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не вважає необхідним постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag, цитує n-tv, пише "Європейська правда".

Пісторіус заявив, що українські сили вже ефективно завдають ударів по російській інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах і логістичних об’єктах, використовуючи безпілотники.

Тому міністр зауважив, що не вважає, що "Україні досі потрібні ракети Taurus".

Пісторіус зазначив, що ситуація на фронті залишається переважно стабільною, без суттєвих змін лінії бойового зіткнення, однак із високими втратами з обох сторін.

"Ситуація ще ніколи не виглядала так добре, як зараз. На полі бою рухів майже немає. Іноді кілька кілометрів в один бік, іноді – в інший, але завжди з неймовірними втратами для російських збройних сил. І найголовніше – Україні дедалі частіше вдається вражати цілі на території Росії, тим самим знищуючи нафтопереробні заводи та військову логістику", – додав міністр оборони Німеччини.

У березні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Німеччина наразі не планує поставки крилатих ракет Taurus в Україну і зазначив, що сьогодні сама Україна має у своїх арсеналах далекобійну зброю, частково виготовлену за допомогою Німеччини.

У травні міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи актуальність поставок Україні крилатих ракет Taurus, зазначив, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження, хоча й нині вже має власні ракети схожої дальності.