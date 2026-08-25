Радник правителя Кремля Андрєй Федоров заявив, що британські заводи з виробництва дронів та компонентів до ракет можуть зіштовхнутися з атаками з "невідомих джерел".

Про це Федоров сказав в коментарі BBC, пише "Європейська правда".

Коментарі радника Путіна прозвучали того ж дня, коли прем’єр-міністр Британії Енді Бернем в Києві оголосив про рішення поділитися технологією виробництва ракет Storm Shadow з Україною.

Через кілька годин колишній заступник міністра закордонних справ Росії Федоров заявив, що на Путіна чиниться тиск з метою "вжити певних заходів" проти Великої Британії, і "раніше чи пізніше з боку Росії щодо Великої Британії може бути не лише словесна, а й, можливо, якась видима реакція".

Радник додав, що Москва не "на 100 відсотків виключає" можливість "напіввійськових дій" проти британських виробників зброї, які виробляють дрони для України.

"На них може напасти не Росія, а невідомі джерела", – уточнив Федоров.

Раніше у Кремлі заявили, що рішення Британії передати Україні секретні технології виробництва далекобійних ракет Storm Shadow/SCALP є "підливанням олії у вогонь".

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем відповів на заяви речника Кремля щодо російсько-української війни, нагадавши, хто саме розпочав агресію.

"Хто розпалив цей вогонь? Ось у чому питання, чи не так?" – сказав Бернем.

Раніше Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

Також видання The Telegraph повідомляло, що Росія розпочала нову хвилю атак на європейські заводи з виробництва зброї, вербуючи для цього членів місцевих бандитських угруповань та перевіряючи реакцію НАТО.