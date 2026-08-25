Советник правителя Кремля Андрей Федоров заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут подвергнуться атакам из "неизвестных источников".

Об этом Федоров сказал в комментарии BBC, пишет "Европейская правда".

Комментарии советника Путина прозвучали в тот же день, когда премьер-министр Великобритании Энди Бернем в Киеве объявил о решении поделиться с Украиной технологией производства ракет Storm Shadow.

Через несколько часов бывший заместитель министра иностранных дел России Федоров заявил, что на Путина оказывается давление с целью "принять определенные меры" против Великобритании, и "рано или поздно со стороны России в отношении Великобритании может последовать не только словесная, но и, возможно, какая-то видимая реакция".

Советник добавил, что Москва не "на 100 процентов исключает" возможность "полувоенных действий" против британских производителей оружия, которые выпускают дроны для Украины.

"На них может напасть не Россия, а неизвестные источники", – уточнил Федоров.

Ранее в Кремле заявили, что решение Великобритании передать Украине секретные технологии производства дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP является "подливанием масла в огонь".

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ответил на заявления представителя Кремля относительно российско-украинской войны, напомнив, кто именно начал агрессию.

"Кто разжег этот огонь? Вот в чём вопрос, не так ли?" – сказал Бернем.

Ранее Россия обвинила Великобританию в "намеренном стремлении к эскалации" после того, как СМИ сообщили, что беспилотники британского производства якобы использовались во время ударов по целям на территории РФ.

Также издание The Telegraph сообщало, что Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству оружия, вербуя для этого членов местных бандитских группировок и проверяя реакцию НАТО.