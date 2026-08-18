Росія погрожує Британії "наслідками" через постачання Україні дронів

Росія звинуватила Велику Британію в "навмисному прагненні до ескалації" після того, як ЗМІ повідомили, що безпілотники британського виробництва начебто використовувалися під час ударів по цілях на території РФ.

Про це заявило посольство РФ у Великій Британії, пише "Європейська правда".

У посольстві РФ заявили, що повідомлення про використання Україною британських безпілотників для ударів по російській території, "підтверджують, що Лондон свідомо обирає ескалацію української кризи, водночас лицемірно заявляючи про прагнення до миру".

"Дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Чим глибше його втягнення у конфлікт і чим більша його підтримка терористичної машини Києва, тим вищу ціну він за це заплатить", – додали у заяві.

У відповідь речник британського Міністерства оборони заявив у коментарі для BBC, що Велика Британія стоїть "пліч-о-пліч" з Україною.

"Росія не повинна мати жодних сумнівів щодо рішучості цього уряду протистояти російській агресії – як в Україні, так і проти Великої Британії та наших союзників", – акцентував він.

За його словами, Велика Британія "зобов’язалася надавати Україні обладнання, необхідне для захисту від незаконного вторгнення Путіна".

Раніше BBC стало відомо, що вперше дрони британського виробництва використовували для ударів по цілях на території Росії. Мова йшла про дрони, які начебто використовували для масштабних ударів по військових та промислових об’єктах, зокрема нафтопереробних заводах і складах інтернет-магазину Wildberries.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський та новий прем’єр-міністр Британії Енді Бернем провели першу зустріч на авіаносці, що стоїть на британській базі ВМС у Портстмуті.

Тоді ж Зеленський оголосив, що Лондон передасть Україні технологію для захисту українських безпілотників.

На початку серпня Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило про розширення санкцій проти Росії: до чорного списку додали ще 19 суб’єктів.