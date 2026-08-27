Як "корейська" політика Трампа може призвести до ядерної катастрофи

Президент Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Переговори під час його першого президентського терміну, метою яких було ядерне роззброєння Північної Кореї, провалилися. Відтоді кількість північнокорейських ядерних боєголовок суттєво зросла – до 57, за оцінкою Трампа. Так само як дальність і точність ракет, здатних доставляти їх по всьому регіону й далеко за його межі.

Нинішня спроба майже напевно закінчиться так само, впевнений старший радник Centerview Partners Річард Хаас.

Про небезпечну "корейську" політику американського президента – в колонці Річарда Хааса Корейська катастрофа. Як авантюрна дипломатія Трампа може призвести до ядерної війни. Далі – стислий її виклад.

Річард Хаас переконаний, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вважає ядерну зброю найціннішим своїм активом – це гарантія власної безпеки, яка також допомагає зберігати підвищений до диктатора інтерес.

Два основні чинники, на які сподівається президент США Дональд Трамп, не спрацьовують, впевнений автор колонки. Йдеться про силу особистої дипломатії та перспективи економічного розвитку Північної Кореї завдяки скасуванню санкцій.

Старший радник Centerview Partners наголошує, що для Кіма найважливіше – не процвітання й добробут північнокорейців, а збереження власної влади та влади обраного ним наступника.

"Ба більше, відкриття країни може навіть поставити його контроль під загрозу", – додає експерт.

Відповідно, роззброєння, на його переконання, – нереалістична мета.

Та чого саме можна досягти дипломатією – і якою ціною?

Схоже, що Дональд Трамп, як припускає Річард Хаас, розглядає відносини з успішною Південною Кореєю як гру з нульовою сумою: ніби шансів досягти своїх цілей щодо Північної Кореї стане більше, якщо пожертвувати відносинами США з Південною Кореєю.

"Він запровадив мита проти Південної Кореї, попри чинну угоду про вільну торгівлю, скоротив протиракетну оборону на тлі зростання північнокорейської ракетної загрози, а нещодавно зменшив масштаб і скоротив тривалість великих спільних військових навчань США та Південної Кореї, вважаючи їх дорогими й непотрібно провокативними", – пише автор колонки.

На його думку, американський президент не усвідомлює, що стримування можливе лише тоді, коли країна (Південна Корея) здатна забезпечити переконливу оборону. Це небезпечно – особливо з огляду на те, що в Південній Кореї перебувають близько 28 тисяч американських військових, а США за договором зобов’язані захищати країну.

"І зміст, і форма цієї дипломатії – яку США ведуть в односторонньому порядку, фактично захопивши уряд Південної Кореї зненацька, – з часом, найімовірніше, підірвуть довіру до американських гарантій безпеки", – попереджає експерт.

Він припускає, що замість однієї ядерної Кореї цілком може з’явитися дві ядерні Кореї, що збільшить ризик війни на півострові після трьох чвертей століття.

"Ба більше, умови, які забезпечували ядерну стабільність під час холодної війни, буде надзвичайно складно відтворити. А це створює моторошну перспективу: застосування ядерної зброї вперше з 1945 року", – резюмує старший радник Centerview Partners.

Більше – в колонці Річарда Хааса Корейська катастрофа. Як авантюрна дипломатія Трампа може призвести до ядерної війни.