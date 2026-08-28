Прем’єр Канади відреагував на указ Трампа про перейменування озера Онтаріо

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні відхилив рішення президента США Дональда Трампа перейменувати озеро Онтаріо на "озеро Америка", апелюючи до багатовікової історії назви озера.

Про це Карні написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава уряду Канади зазначив, що назва Онтаріо походить від вендатського слова Ontari’io, що означає "озеро прекрасне, озеро велике".

За його словами, ця назва має понад 400 років і з’явилася ще до утворення Канадської конфедерації та ухвалення Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки.

"Ми знаємо, що Америка змінюється. Змінюються її торговельні відносини, зовнішня політика, національні пам’ятки та назви водойм. Канадці також знають, що називати речі своїми іменами означає називати це озеро Онтаріо – тоді, зараз і завжди", – написав Карні.

Президент США Дональд Трамп 27 серпня підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка".

Трамп заговорив про перейменування озера Онтаріо кілька днів тому, після провалу торговельних переговорів, коли США запровадили 50% мита на деякі канадські товари.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США.

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